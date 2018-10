Selonserait en train d'explorer différentes pistes afin de relancersur de nouvelles bases. Curieux vu la fin et le succès du dernier film mais bon.Le studio aurait rencontréet, les scénaristes des deux films, ce qui serait déjà un bon point de départ. L'écriture du scénario serait sur le point de débuter.Le producteur des précédents films,, serait de la partie mais pour le reste, rien ne serait certain, même pour la présence ou non du fameux Jack Sparrow.En tant que grand fan de la saga (je pense que vous l'aurez deviné avec mon avatar), je suis... curieux. Oui, curieux et non choqué ou scandalisé. Bien que j'ai plutôt apprécié le dernier film (bon, pour le coup, je ne suis carrément pas objectif), il faut avouer que ça allait un peu nulle part, malgré le cliffhanger de fin qui laisse supposer le retour de vous-savez-qui.Du coup, un reboot qui repartirait sur de nouvelles bases et qui offrirait une expérience rafraîchissante, différente, tout en gardant certains codes de la série, ma foi, pourquoi pas.Je reste tout de même un peu sceptique mais nous sommes loin de voir ce que ça vaudra, l'écriture n'étant même pas entamée.En attendant, nous aurons toujours l'excellente (et là, je reste malgré tout objectif, affrontez-moi si vous n'êtes pas d'acc'... non je déconne, chacun son avis) trilogie de base... et les deux derniers films.Petit bonus :