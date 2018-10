Voilà après une quarantaine d’heure de jeu ( le tout en mode portable) j’ai fini Hollow Knight a 83%.

Je me suis laissé tenté par ce jeu a force de lire ici que c’etais une Merveille et que tout bon joueur qui se respecte se doit de l’avoir.Pourtant sur le papier ça n’est pas spécialement mon type de jeu, un jeu Indépendant en 2D . Mais j’ai profité d’une Promo sur l’eshop De Nintendo pour l’avoir à 9,90€ .

Et que dire hormis que même à 50€ ça n’aurait pas été du vol!!!

Ce jeu est complet, il est beau, long , prenant, immennse, les musiques excellente, parfois difficile mais jamais trop.

La seule chose qui peut rebuter c’est le manque d’information sur ce qu’il y a a faire mais ça fais parti du jeu et il faut avancer, chercher pour pouvoir découvrir de nouvelles zones et pouvoirs. Finalement la progression est assez intuitive et je ne me suis jamais retrouvé bloquer à chercher mon chemin. Jamais il n’y a de lassitude à refaire plusieurs fois les mêmes zones et même après 30h de jeu on découvre encore de nouvelles zones et pouvoirs .

J’ai trouvé qu’il y avait un certain sentiment de puissance qui se dégage de notre personnage .

Voilà sinon le jeu est beau, les niveaux bien pensés , la prise en main assez simple.

Côté musiques je redécouvrais le jeu à chaque fois que j’écoutais avec des écouteurs , vraiement géniales.

Bref un grand chose qui peu donner des leçons a pas mal de grand studio.