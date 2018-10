J'ai acheté Monster Hunter World Day One avec sa console Ps4-Pro collector et pourtant, je ne m'y met sérieusement qu'aujourd'hui. Et ben quelle claque...Pour le plaisir (et pour le rappel d'un des jeux de l'année, vu qu'on parle que des sorties de Noël en ce moment), voici une petite vidéo maison, sans commentaire, de la découverte du Plateau Corail. Une zone où la biosphère vous donne l'impression d'être au fond d'un océan tropical.Au passage, la chaine vient d'ouvrir! n'hésitez pas à vous abonner!