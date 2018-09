Bonjour à tous !C'est par le biais de la page Facebook de Namco Bandai que l'on découvre la présence de Yami Yugi du manga Yu-Gi-Oh! au sein du roster Jump Force !Il rejoint donc les différents héros et méchants de One Piece, Dragon Ball, Naruto, Hunter X Hunter, Death Note et devient donc la 6e série à être représenté, après une dizaine d'années d'absence depuis sa dernière apparition dans un crossover.En attendant le trailer du TGS surement courant de semaine prochaine qui ne manquera pas (on l'espère) d'annoncer de nouvelles licences / persos, pour les quelques personnes qui ont au moins un peu d'intêret pour ce jeu.