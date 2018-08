Bandai Namco continue à faire leurs clowns en sortant des nouveaux persos non pas sur Tekken 7 mais sur........... Tekken MobileCe n'est pas la première fois vu qu'il y'ait eu un autre nouveau perso nommé Rodeo Montana ajouté à ... Tekken Mobile quelque mois auparavant. Bref pendant que Capcom fourni des perso de qualité sur SFV, Bandai nous balance les persos stylé Tekken sur Mobile et pour T7 ils pondent des persos archaïque en carton pâte tel que Eliza, bref.

posted the 08/29/2018 at 12:36 PM by foxstep