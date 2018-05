Le compte Twitter "GovetaXV" vient de relayer que le dernier numéro du magazine japonais V-Jump révèle qu'une adaptation en anime du jeu Dragon Ball Heroes vient d'être annoncée au Japon. À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas où sera diffusée cette série ni combien de temps elle durera. Il semblerait en revanche que le premier épisode soit diffusé le 1er juillet prochain au Japon.Pour rappel, Dragon Ball Heroes est à l'origine une série de jeux d'Arcade dont les combats se jouent à l'aide de cartes et dont plusieurs adaptations ont été réalisées sur 3DS au Japon. Dragon Ball Heroes met en scène un mélange de personnages de Dragon Ball bien connus, de protagonistes inédits et de fusions/transformations qui transpirent le fan service.La compilation des bandes-annonces/cinématiques de Dragon Ball Heroes que nous vous proposons de regarder ci-dessus donne une bonne idée des personnages que la licence met en avant. Les jeux Dragon Ball Heroes n'ayant jamais été commercialisés hors du Japon, il est difficile de savoir si cet anime Dragon Ball Heroes sera diffusé hors du Japon.Voilà c'est tt pour le momentHype en tt cas

Who likes this ?

posted the 05/17/2018 at 11:21 AM by rendan