collection

Hello !!Pas énormément de choses depuis la dernière mise à jour de mon blog, datant du mois de février. Mais y a du lourd pour ma collection halo !la plus grosse pièce possible dans une collection de ce genreSinon je tiens également à partager avec vous que je serai prochainement propriétaire de ma maison !!Elle sort actuellement de terre et les travaux devraient terminer au plus tard en mars 2019 (dernier délais !) mais j'espère que pour la fin d'année ce sera bon ! Je croise les doigts !Une pièce est déjà prévu pour accueillir ma collection JV / halo ! un rêve qui se réalise en gros !voici donc mes derniers achats JV :la manette c'est pour jouer à ma xbox modifiée, plein de bon jeux et d'émulateurset voici la pièce ultime de ma collection Halo :Alors oui dans l'attente de ma future maison elle est entreposée dans un garage ... elle nécessite aussi un bon coup de nettoyage, j'avais commencé mais j'ai pas encore pris le temps de m'y remettre ! mais une fois nickel, elle sera de toute beauté !!