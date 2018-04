Bonjour à tous,

les beaux jour arrivent et j'aimerais travailler sur mon projet de BD n'importe où. Tranquilou en vacances ou ailleurs.

Donc je vise un pc portable qui ne rame pas sur photoshop à la tablette graphique.. Donc exit le pc gamer, ou presque gamer...

Sachant que je gère beaucoup de "calques"..

que me conseillez vous en portable le moins cher possible ?

j'insiste bien sur le moins cher possible mais qui apporte un confort de travail suffisant ..

merci