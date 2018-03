J'avais entendu pas mal parler de cette série, je l'avais déjà survolé et regardé quelques minutes ça m'avait pas convaincu.C'est que depuis vendredi soir que je m'y suis mis vraiment et putain, comme pour le JV, parfois out savoir insister et pas trop vite juger, cette série est vraiment terrible du suspense tout le long, des personnages charismatiques, c'est dans ces moments là que je regrette vraiment pas ma contribution au service, bravo à nos amis Espagnoles !Bon maintenant que j'ai terminé la saison 1 je suis dégoûté par contre, la saison 2 est prévue pour bientôt ?En tout cas je vous la recommande ainsi queque j'ai trouvé excellent !