Un peu de cours de Star Wars si vous le voulez bien, pour commencer. Pardon ? Une suggestion Raoul ? Tu dis que rien que de voir mon titre tout acquis à la cause de George Lucas, ça te donne la nausée ? T'as gagné, tu sors ! Non mais. Toujours est-il que, même si pour les grincheux cela doit être difficile à admettre, George Lucas a bien senti son coup en conservant les droits pour les produits dérivés de son film « La Guerre des Etoiles ». Le succès du film aidant, les figurines, jouets ou autres têtes de Dark Vador… (Raoul claque la porte) Et t'auras 4 heures de colle, p'tit con ! (et tes parents auront de mes nouvelles aussi).Oui, donc avec entre autres les têtes de Dark Vador, George Lucas a empoché pour lui seul beaucoup de royalties. Cet argent servira à bâtir son empire, à financer ses films (L'Empire Contre-Attaque sera entièrement financé grâce aux royalties), à se construire un superbe ranch aussi, et à lui permettre surtout d'avoir les moyens de veiller au grain. Pas question de faire n'importe quoi avec sa licence. Les jeux vidéo vont donc naturellement tomber dans son escarcelle, mais il aura fallu d'abord un peu de temps, le temps en fait de croire en un nouveau support.Avec l'Atari 2600, les premiers jeux estampillés Star Wars voient le jour. En 1982 sort ainsi The Empire Strikes Back, un jeu de shoot 2D sans prétention où on prend les commandes d'un snowspeeder pour détruire des quadripodes impériaux. Mais le premier jeu Star Wars à faire date se nomme Star Wars ! Sorti en 1983, ce jeu de shoot en fil de fer vous proposait de revivre l'attaque de l'Etoile Noire, et aujourd'hui encore il ne manque pas de charmes malgré son grand âge. Sa suite, Empire Strikes Back (sans rapport avec le précédent), exploitera également ce mode fil de fer. Les jeux, réussis, seront portés sur différents supports.Cependant, Lucas comprit que quitte à sortir des mauvais jeux, autant les faire soi-même. Les deux derniers jeux en fil de fer sont des réussites, certes, mais ne lui font pas oublier les trop nombreuses bouses commises sur Atari. De plus, il sent le secteur du jeu vidéo potentiellement très rentable. Aussi se lance-t-il dans l'aventure, en fondant Lucasfilm Games en 1984. Il devient ainsi le seul producteur de films à confier l'exploitation de sa licence à une propre branche de son empire. Et la suite lui donnera raison.> Des débuts de Lucasfilm Games à LucasartsLucasfilm Games développe d'abord des petits jeux sympathiques sur ordinateur, à commencer par l'Atari ST. La boîte pond des merveilles d'humour, comme Maniac Mansion ou Day of the Tentacles. Finalement, c'est avec Star Wars sur NES en 1989 que le développeur se risque sur le territoire des consoles, avec succès. Star Wars est le premier jeu exploitant la licence à retracer l'ensemble du film qu'il prend pour modèle, et non une seule séquence en particulier.Lucasfilm Games est ensuite renommé Lucasarts en 1990, signe on pourrait dire d'une plus grande indépendance, et pourtant… Et pourtant, Lucasarts va rapidement faire de la production en chaîne de jeux Star Wars, que ce soit sur PC ou sur consoles.Sur PC, les jeux de shoot commencent à fleurir dans la première moitié des années 90, avec les séries X-Wing et Tie Fighter ( des succès colossaux ). Et sur consoles, Lucasarts reprend sa trilogie depuis le début, avec les Super Star Wars sur Super Nintendo. Le résultat d'ensemble fut salué, et démontrait que jeux de qualité et adaptations de films en jeux vidéo n'étaient pas incompatibles. Il n'y avait donc aucune raison que Lucasarts s'arrête en si bon chemin, mais les jeux Star Wars n'étaient pas encore très nombreux jusque 1995. Nous étions loin de l'overdose.Mais ce serait trop oublier les lois du marché. Les jeux Star Wars connaissent de jolis succès, signe qu'il y a une demande forte de la part des joueurs. Il faut donc répondre à cette demande.