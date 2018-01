Bonjour,Cela va peut-être paraître con pour certains, mais j'ai téléchargé la bêta de DBFZ et je ne sais pas comment démarrer un match...Et je vois qu'il y en a plusieurs comme moi qui ne savent pas comment faireDu coup, est-ce quelqu'un aurait la solution please ?

posted the 01/14/2018 at 09:52 AM by terminator