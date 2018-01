La version pour PlayStation 4 Pro n'aura finalement pas de HDR. Une petite déception pour les joueurs qui espéraient en prendre plein la vue avec leur console de salon, et d'ailleurs, Dark Souls: Remastered n'empruntera pas les assets du moteur de Dark Souls III et il n'y aura aucune différence dans le système de combat par rapport à l'original. En gros, c'est comme en 2011, mais en plus fluide et avec une meilleure définition.