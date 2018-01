Salut, j'ai révé ou bien le banquier Vimme Vivaldi de Novigrad n'est pas le même que dans la version ps4 ?

En ce moment je redécouvre ce jeu sur ONE X en 4k, sur tv Sony z9, c'est incroyable, on dirait un autre jeu, et pourtant la version ps4 pro était déjà magnifique.