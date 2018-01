Voici la liste des 20 films que j'attends en 2018.



20. Mortal Engines







19. The Nun







18. Kings







17. Le Secret des Marrowbone







16. Aquaman







15. Tomb Raider







14. The Passenger







13. Le grand jeu







12. El Presidente







11. American Nightmare 4







10. Les Nouveaux mutants







9. ANNIHILATION







8. Pentagon Papers







7. La Forme de l'eau - The Shape of Water







6. 24H Limit







5. Insidious : la dernière clé



http://www.youtube.com/watch?v=jSQxxYuvHHU



4.bis Ready Player One



https://www.youtube.com/watch?v=cSp1dM2Vj48



4. Avengers: Infinity War







3. X-Men: Dark Phoenix







2. Sans un bruit









1. Solo: A Star Wars Story