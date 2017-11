Un bon navet! Dans le genre pire bon c'est sur il y a Suicide Squad mais bon quand même:



Une histoire qui vole pas haut

Un super méchant assez nase et visuellement aurait pu postuler dans un Shrek.

Des effets spéciaux qui sont pas d'un très haut niveau, une vraie honte compte tenu de la carure des licences du film

Les dialogues, oh mon dieu! j'ai encore mal aux oreilles quand c'est pas à peine digne d'une série télé de fin d'après-midi...mention sur le passage où Lois Lane parle de parfum...

Des combats brouillons et pas très inspirés...

Non vraiment j'ai beau avoir plein de critique à faire sur l'univers Marvel (qui tourne mal) là j'avoue que 'lon tient le ponpon.

Le sang absent pour avoir la permission tout public. Ils ont visé un public large, très très large en fait.



En voulant être gentil passé le niveau collège difficile d'accrocher à ce film.