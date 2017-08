un jeu

... je trouve que s'il y a bienqui m'a marqué et qui mérite qu'on en parle cet été (cette année !), c'estPour ma part, il y bien peu de jeux qui me "marquent" en terme d'expérience humaine ou d'intensité narrative.Ce jeu, tout au long des 8 heures passées à suivre le voyage de Senua vers Helheim, m'a fait vivre une aventure à la fois triste, intense, sombre, magnifique avec en son centre, la performance extraordinaire de Melina Juergens (Senua).Ninja Theory a réussi à mêler une histoire faite de réel et de mythologie, à travers les yeux et les pensées de Senua, en pleine, qui entend des voix tout le long du jeu (pour profiter de la spatialisation 3D et du travail sonore énorme réalisé).Les voix qu'elle entend, font aussi bien figure de soutien moral (pas toujours !), que d'aide lors des combats ("Behind you !") ou lors des énigmes ... On ne sent jamais vraiment seul, la folie se voulantselon le moment du jeu.Graphiquement, le jeu est tout bonnement, la DA est à tomber par-terre, on s'arrête TRES souvent pour contempler des passages du jeu, pour se dire "waouh attends je prends un screenshot (via le mode photo intégré du jeu).Pour un jeu àeuros, il met une belle claque à bien des jeux sortis récemment à prix fort ...On a d'autant plus l'impression d'être plongé aux côtés de Senua, que le jeu ne s'encombre ni de HUD (pas de barre de vie, pas de mini-map) ni de tutoriel : on commence le 1er combat aussi désemparé que Senua, on découvre les possibilités en tâtonnant, le premier combat étant de toute manière fait pour cela.Les combats, intenses (cette BO !), stylés, vous demanderont de mixer les coups forts et faibles pour réaliser des combos (spéciale dédicace à la combinaison qui se finit par un empalement !), avec cependant la possibilité d'utiliser un coup de poing/pied pour déstabiliser votre adversaire (utile s'il a un bouclier par exemple ou continuer un combo avant que l'adversaire ne reprenne ses esprits et esquive).Vous aurez également la possibilité d'esquiver + contre-attaque ou garder / faire des parrys (superbe effet de lumière) pour faire face à parfois 3-4 ennemis à la fois.Au fur et à mesure de la progression, Senua aura qqs upgrades, notamment une capacité lui permettant de ralentir le temps et réaliser de gros enchainements ou ... mais là je vous laisse découvrir ! Pas de SpoilLe jeu est parsemé de puzzles visuels (principalement) relativement inventifs bien que parfois redondants vers la dernière partie du jeu. Il faudra pour la plupart être attentif à tout ce qui vous entoure, pour pouvoir avancer dans l'aventure.Vous serez ballotté dans des environnements en partie créés/altérés par la perception qu'à Senua du monde qui l'entoure, sans cesse en train de vous demander... avec certaines phases assez mythiques (dans le noir, on va vous entendre crier !).Le jeu propose également un vaste nombre de stèles disséminées tout au long du jeu, optionnelles, vous contant l'histoire de certaines mythologies nordiques en rapport avec le périple de Senua (son épée, etc), et si vous faites l'effort de TOUTES les trouver, uneLe jeu vous explique également dès le début que chaque mort de Senua, entraînera la progression de sa "maladie" (no spoil), et passé un certain nombre de morts, ça sera un "game over"qui vous attendra !() De quoi épicer le jeu et amplifier encore la tension qui règne lors des combats de boss ...Pour résumer, HellBlade est un jeu que, si vous êtes un tant soit peu fan de jeux vidéo ET de cinéma, vous vous devez de faire !Très cinématographique dans son approche de la narration, bourré de bonnes idées et visuellement magnifique, avec des combats, sans être ultra techniques, jouissifs et stylés.Très clairement mon gros coup de coeur de cette année, un jeu qui m'a bien plus scotché à mon écran du début à la fin que n'importe quel autre jeu depuis très longtemps ...Et à 30 euros, ça serait vraiment dommage de se priver d'un tel jeu ...