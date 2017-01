Les premières images de la switch dévoilé.On peut voir désormais voir la véritable puissance de la switch , son niveau est over 9000 un véritable exploit d'une console de nouvelle génération.Voila voila , ça nous promet un bel avenir. à noter que la version pc d'après les rumeurs des tumeurs sortirai le 22 décembre et que le reste du live était juste pour présenter deux personnage les commandant de 2b et 9s , on peut également voir que 9s sera jouable voila .