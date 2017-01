Selon le site petri qui déclare tenir l'information de plusieurs sources de confiance, Microsoft devrait annoncer lundi un plan de licenciement qui devrait concerner 700 employés. Ils feraient parti d'un plan de restructuration plus vaste, précédemment annoncé par la firme de Redmond et qui impliquerait au final la suppression de 2850 postes dans le monde.Microsoft emploie actuellement environ 113 000 personnes dans le monde, auxquels sont venus s'ajouter 5 500 employés suite au rachat de Linkdin.Il semblerait cependant que ces réductions d'effectifs ne soient pas liées à ce rachat.Enfin, petri pense que cette restructuration ne devrait pas impacter les opérations en cours mais qu'il faut s'attendre à d'autres licenciements dans l'avenir, cette fois liés au rachat de linkedin puisque ce genre d'acquisition fait que certains postes font doublon. Cela dit, cette dernière possibilité est juste une supposition du site puisque rien n'a encore été annoncé à ce sujet là.

