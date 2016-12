screens

Oui, le "5 screens pour..." se transforme en "6 screens pour..." tout simplement parce qu'hostin pics permet d'uploader les images par 2. Allé, c'est parti pour mon jeu de l'année 2016: Ark survival evolvedDans Ark les possibilités de constructions sont énormes, on peut construire sa maison pièce par pièce voir même se faire un château et construire une cabane sur un radeau ou sur le dos de certains dinos.La map de base propose une grande diversité d'environnements, de l'étendue verdoyante......Aux marais cachant 1000 dangers......En passant par des régions polaires, chaque environnement propose une faune et une flore spécifique.Bien que toujours en développement, le jeu regorge de détails et d'effets de lumière sympas.De plus les développeurs n'hésitent pas à proposer des évènements de saison, comme ici le petit raptor noël venu distribuer des cadeaux aux "Arkeurs" sages.