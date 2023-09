Little Goody Two Shoes : un premier trailer

Il y a un an, le groupe « Square Enix Collective » annonçait le curieuxet nous savons désormais à quoi ça ressemble, avec on peut le dire une franche bonne surprise esthétique par ce succulent mélange entre des cinématiques anime façon PC-Engine, un sympathique rendu 2D pour les phases survival ou disons survie tout court (il faut fuir) et enfin des mini-jeux rétro.Nous en verrons vite davantage sur cette histoire mettant en scène Elise, une demoiselle cherchant la richesse pour atteindre les hautes pontes de la société, le lancement étant prévu pour cette année (PC, PS5, XSX, Switch).