Sans surprise, Flintlock s'envole pour 2024

Quand tu es resté caché dans un buisson depuis des mois jusqu'à esquiver toutes les annonces du Summer Game Fest, il devenait évident qu'un lancement en 2023, pourtant promis au départ, allait devenir de l'histoire ancienne. Et c'est le cas, A44 Games annonce que son action-RPGest reporté en 2024 (PC, PlayStation & Xbox en cross-gen, Game Pass).On vous épargnera chaque point du communiqué (en gros « on veut la meilleure expérience possible pour nos fans ») pour rappeler qu'il s'agit de la nouvelle production des mecs derrière la bonne surprisequi comme d'autres « plus ou moins Souls » avant lui proposera un allié dirigé par l'IA.