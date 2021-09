Steel Assault a enfin une date de sortie

Pas besoin de cracher des millions pour faire de l'oeil aux nostalgiques. Avec moins de 9000$ de soutien sur Kickstarter,fait partie des curiosités de cette fin d'année avec sa bonne gueule d'époque 16 bits boosté (et l'audio avec), le tout par l'équipe ayant déjà ponduou plus récemmentEt alors qu'on l'espérait de base pour 2020, la fin du chemin est proche puisqu'on nous annonce une sortie le 28 septembre, uniquement sur PC et Switch (d'autres supports devraient suivre).