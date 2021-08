Bandai Namco tente la gestion avec Park Beyond

Bandai Namco a récemment mis un billet dans les actions du développeur allemand Limbic Entertainment et la raison a été découverte durant la semaine de la GamesCom : l'éditeur japonais veut continuer à diversifier son offre occidentale et est donc désormais en partenariat avec le studio depour nous livrer courant 2022 un certainDe la gestion donc, principe bien connu il est vrai mais avec la promesse d'un mode histoire « plein de rebondissements » pour tout apprendre des mécaniques de gameplay, avant de pouvoir développer son propre parc qui « repousse les limites du possible ».Notez que seules les consoles de nouvelle génération (et le PC) sont concernées.