Dragon Ball FighterZ : gameplay de Super Baby 2

Si le trailer initial ne vous a pas suffit, voici maintenant une longue présentation de gameplay pour Super Baby 2, prochain personnage deet même plus précisément avant-dernier, avec une sortie prévue ce 15 janvier, toujours pour 4,99€ ou intégré au Fighter Pass 2.L'ultime combattant, on sait tous que c'est Gogeta SSJ4, et ne reste plus qu'à en attendre la bande annonce et sa date de sortie avant de savoir si Arc System Works continue sur sa lancée ou préfère tourner la page.