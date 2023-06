Mass Effect toujours en phase de pré-production Mass Effect toujours en phase de pré-production

Dans un rapide billet, Bioware a confirmé le dégraissement de ses effectifs lié à la cession du suivi de Star Wars : The Old Republic, le MMO se retrouvant désormais entre les mains de Broadsword Online qui a récupéré une partie des développeurs (le reste étant, officiellement du moins, répartis dans les autres branches d'Electronic Arts).



Bioware qui en profite du coup pour annoncer que la totalité de ses employés sont désormais consacrés à 100 % sur des expériences solo (retour aux sources), à savoir plus exactement Dragon Age Dreadwolf qui on nous promet donnera « bientôt » de ses nouvelles (c'est cool, 5 ans après son annonce), tandis que le retour de Mass Effect en est toujours à sa phase de pré-production. Allez, avec un peu de chances, nous le verrons avant The Elder Scrolls VI.