Vers une série TV (ou un film) Mass Effect ? Vers une série TV (ou un film) Mass Effect ?

Il y a un peu plus de 10 ans, Legendary Pictures signait pour obtenir les droits d'une adaptation en film de Mass Effect, avant un abandon du projet, comme bien d'autres dans l'univers du JV (vous vous souvenez que Sony voulait un film Gran Turismo ?).



Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même histoire et on peut même dire que les chantiers se multiplient de part et d'autres, particulièrement avec Netflix et PlayStation Productions même si l'on pourrait en citer d'autres, et c'est par pur hasard (non) que Mac Walters de Bioware fait savoir que l'on pourrait bientôt retrouver l'univers de Mass Effect en Live, sans préciser néanmoins si ce sera pour le cinéma ou le format TV, même si Walters affiche clairement le fait qu'il serait beaucoup plus simple de rendre hommage à cette licence sous la forme d'une série plutôt que dans un film de plus ou moins 2h.



Et voilà qui nous renvoie à un étrange post Instagram de Henry Cavill, balancé en février dernier, où durant une session de maquillage pour The Witcher, l'homme avait fait exprès de laisser en premier plan un texte qui laissait apparaître les mots « Cerberus », « Geth » ou encore « Reaper »...