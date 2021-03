Tales of : les meilleures ventes par territoire

Toujours dans le cadre de son 25e anniversaire et en attendant d'avoir quelque chose de vraiment plus concret pour le futur, Bandai Namco nous refourgue le top des meilleures ventes de la franchise aussi bien au niveau mondial que par territoires.Pour un classement plus complet (mais sans chiffre), on vous invite à aller zieuter1) Tales of Symphonia : 2,4 millions2) Tales of Vesperia : 2,37 millions3) Tales of Destiny : 1,72 million1) Tales of Destiny : 1,63 million2) Tales of Symphonia : 1,33 million3) Tales of Eternia : 1,2 million1) Tales of Symphonia : 940.0002) Tales of Vesperia : 810.0003) Tales of Zestiria : 600.0001) Tales of Zestiria : 480.1002) Tales of Symphonia : 480.0003) Tales of Vesperia : 410.000A noter quand même que siinclus sa version HD,ne concerne ici que les versions PC/PS2/GC (pas la version Chronicles sur PS3).