Thief VR : Legacy of Shadow
name : Thief VR : Legacy of Shadow
platform : PC
editor : N.C
developer : Maze Theory
genre : Infiltration
other versions : Playstation 5
group information
Casque VR
name : Casque VR
title : Si tu aimes, tu casque...
screen name : cvr
url : http://www.gamekyo.com/group/cvr
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/02/2018
last update : 12/06/2025
description : Un groupe qui parlera des jeux qui utilisent les casques VR (Réalité virtuelle).
articles : 113
visites since opening : 398591
subscribers : 7
bloggers : 2
channel
[PSVR2/SVR/Q2&3] Thief VR : L.O.S / Disponible




Éditeur : Vertigo Games
Développeur : Maze Theory
Genre : Action
Disponible sur PSVR2/SteamVR/Quest2&3
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Chinois / Espagnol.

Une ville d’ombres dirigée par les puissants et crainte par les opprimés. Ses toits sont un labyrinthe au-dessus de ruelles sinueuses. Les gardes rodant sans relâche font respecter la volonté de fer du Baron Ulysses Northcrest, un tyran qui éradique les rebelles.
Vous êtes Magpie, une voleuse rusée orpheline, par la faute de Northcrest. Pour survivre dans la rue, elle a dû voler… Jusqu’à découvrir un artéfact, contenant un héritage du passé. Utilisez des mécaniques VR immersives pour voler et esquiver les forces contrôlant la ville. Exposez ses secrets et un complot menaçant ses fondations.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 78%
https://www.youtube.com/watch?v=9vqYE_FLTDc
    posted the 12/06/2025 at 09:16 AM by nicolasgourry
    comments (8)
    kujotaro posted the 12/06/2025 at 09:18 AM
    Ça a l'air bien cool
    solarr posted the 12/06/2025 at 09:32 AM
    yep
    dono56 posted the 12/06/2025 at 09:41 AM
    Une sortie physique est il prévu sur playstation ?
    jowy14 posted the 12/06/2025 at 10:10 AM
    dono56 l’éternelle question malheureusement…
    Un des gros problèmes du VR2 selon moi, beaucoup de jeux ne sont sortis qu’en demat…
    Le VR1 j’avais pu le prêter et 2/3 personnes avaient fini par l’acheter après test.
    Là pour le 2, déjà à la base il était trop cher, mais même maintenant en étant bien plus abordable, sans pouvoir tester ça freine un peu les gens, et sans jeux physiques, difficile de montrer aux autres
    dono56 posted the 12/06/2025 at 10:55 AM
    Jowy14 oui je suis d'accord, afin de pouvoir tester des jeux en prêtant ect, le déma n'aide pas du tout, puis aucune visibilité sur le catalogue sorti, car bon un store en ligne c'est une vrai "fourmilière" de jeux, pas de visibilité
    Alors qu'une jaquette avec son nom dessus, hop tu trouves direct
    Autrement du coup personne ne sait si une sortie physique est prévu pour ce jeu VR ?
    dabaz posted the 12/06/2025 at 11:52 AM
    Les premières impressions de Rames ne donnent pas envie, IA débile, système de combat ultra basique, techniquement daté, répétitif. La seule difficulté serait de trouver son chemin dans des environnements qui manquent de lisibilité.
    maxx posted the 12/06/2025 at 11:59 AM
    dabaz Ah dommage si c'est pas réussi.
    Bon moi j'hésite vraiment a craquer pour le casque. J'aimerais voir ce que ça donner Flight Sim dessus, ça peut être un sacré truc quand même... Et l'annonce du prochain Ace Combat se fait attendre quand même, il a intérêt a supporter les casques!!
    dabaz posted the 12/06/2025 at 03:43 PM
    maxx Tu vas être émerveillé en découvrant Flight Sim en VR, si tu apprécies le jeu en version flat. Ace Combat 7 est jouable en VR sur PC via un mod, à réserver aux joueurs immunisés contre la cinétose.

    https://www.youtube.com/watch?v=hgA_P6DFliE
