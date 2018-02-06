Éditeur : Vertigo Games
Développeur : Maze Theory
Genre : Action
Disponible sur PSVR2/SteamVR/Quest2&3
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Chinois / Espagnol.
Une ville d’ombres dirigée par les puissants et crainte par les opprimés. Ses toits sont un labyrinthe au-dessus de ruelles sinueuses. Les gardes rodant sans relâche font respecter la volonté de fer du Baron Ulysses Northcrest, un tyran qui éradique les rebelles.
Vous êtes Magpie, une voleuse rusée orpheline, par la faute de Northcrest. Pour survivre dans la rue, elle a dû voler… Jusqu’à découvrir un artéfact, contenant un héritage du passé. Utilisez des mécaniques VR immersives pour voler et esquiver les forces contrôlant la ville. Exposez ses secrets et un complot menaçant ses fondations.
Un des gros problèmes du VR2 selon moi, beaucoup de jeux ne sont sortis qu’en demat…
Le VR1 j’avais pu le prêter et 2/3 personnes avaient fini par l’acheter après test.
Là pour le 2, déjà à la base il était trop cher, mais même maintenant en étant bien plus abordable, sans pouvoir tester ça freine un peu les gens, et sans jeux physiques, difficile de montrer aux autres
Alors qu'une jaquette avec son nom dessus, hop tu trouves direct
Autrement du coup personne ne sait si une sortie physique est prévu pour ce jeu VR ?
Bon moi j'hésite vraiment a craquer pour le casque. J'aimerais voir ce que ça donner Flight Sim dessus, ça peut être un sacré truc quand même... Et l'annonce du prochain Ace Combat se fait attendre quand même, il a intérêt a supporter les casques!!
