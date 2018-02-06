Si tu aimes, tu casque...
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System Shock Remake
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name : System Shock Remake
platform : PC
editor : OtherSide Entertainment
developer : Night Dive Studios
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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Casque VR
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name : Casque VR
title : Si tu aimes, tu casque...
screen name : cvr
url : http://www.gamekyo.com/group/cvr
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/02/2018
last update : 08/15/2026
description : Un groupe qui parlera des jeux qui utilisent les casques VR (Réalité virtuelle).
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articles : 119
visites since opening : 451330
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bloggers : 2
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[Multi] System Shock VR / Trailer




Éditeur : Impact Inked / Atari
Développeur : Flat2VR Studios / Nightdive Studios
Genre : Action
Prévu sur Quest/PSVR2/SteamVR
Date de sortie : N.C
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc.

Vous avez été surpris en train de pirater les fichiers de la TriOptimum Corporation. Le cadre dirigeant Edward Diego vous a proposé un marché : désactiver les verrous éthiques de l'intelligence artificielle de la station Citadel en échange de votre liberté et d'un implant neuronal expérimental.
Six mois plus tard, vous vous réveillez face aux conséquences.
SHODAN contrôle la station Citadel. L'équipage est mort, a muté ou a été transformé en cyborgs. Des machines de sécurité patrouillent dans les couloirs. La Terre est dans sa ligne de mire.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=w-baA9y0Ld0
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    maxx, famimax
    posted the 08/15/2026 at 08:25 AM by nicolasgourry
    comments (3)
    nicolasgourry posted the 08/15/2026 at 08:39 AM
    maxx hop, un deuxième jeu en route aussi pour PSVR2 ^^
    maxx posted the 08/15/2026 at 09:10 AM
    nicolasgourry :Très cool ce portage aussi! Mais bon, je suis trop une flippette de base et là en VR encore plus. Ce sera sans moi

    Mais très cool que le support des tiers continue! En parlant de VR Flight Sim a une mise a jour (du moins en beta) qui améliore vraiment la qualité visuelle du jeu en VR. J'ai testé et c'est quand même très cool
    darknoob posted the 08/15/2026 at 03:32 PM
    Top ce portage !! Merci a flat2vr qui fait du gros boulot en ce moment !!
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