Vous avez été surpris en train de pirater les fichiers de la TriOptimum Corporation. Le cadre dirigeant Edward Diego vous a proposé un marché : désactiver les verrous éthiques de l'intelligence artificielle de la station Citadel en échange de votre liberté et d'un implant neuronal expérimental.
Six mois plus tard, vous vous réveillez face aux conséquences.
SHODAN contrôle la station Citadel. L'équipage est mort, a muté ou a été transformé en cyborgs. Des machines de sécurité patrouillent dans les couloirs. La Terre est dans sa ligne de mire.
Mais très cool que le support des tiers continue! En parlant de VR Flight Sim a une mise a jour (du moins en beta) qui améliore vraiment la qualité visuelle du jeu en VR. J'ai testé et c'est quand même très cool