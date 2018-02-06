Éditeur : Impact Inked / Atari

Développeur : Flat2VR Studios / Nightdive Studios

Genre : Action

Prévu sur Quest/PSVR2/SteamVR

Date de sortie : N.C

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc.

Vous avez été surpris en train de pirater les fichiers de la TriOptimum Corporation. Le cadre dirigeant Edward Diego vous a proposé un marché : désactiver les verrous éthiques de l'intelligence artificielle de la station Citadel en échange de votre liberté et d'un implant neuronal expérimental.Six mois plus tard, vous vous réveillez face aux conséquences.SHODAN contrôle la station Citadel. L'équipage est mort, a muté ou a été transformé en cyborgs. Des machines de sécurité patrouillent dans les couloirs. La Terre est dans sa ligne de mire.