ONE PIECE Gamekyo team
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La one piece team
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name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 07/09/2026
description : LA team de one piece sur gamekyo
tags : onepiece luffy op one piece bladagun cloud d strife
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One Piece 1188


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    burningcrimson
    posted the 07/09/2026 at 10:32 PM by bladagun
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    burningcrimson posted the 07/09/2026 at 10:48 PM
    Putain j ai 15 chapitres de retard
    yanssou posted the 07/09/2026 at 11:55 PM
    Que c'est brouillon bordel c'est illisible. Sinon enfin un semblant de tension même si ça sera balayé au prochain chapitre. Luffy et son gears 5 font vraiment pitié, elle est loin l'époque du combat contre Katakuri...

    burningcrimson ta rien raté
    triplewater posted the 07/10/2026 at 01:27 AM
    yanssou

    Desole mais pour avoir lu c'est bien lisible ( je reconnais qu'il y a des planche de Oda a l'epoque de wano ou c'était compliqué) mais la c'est simple

    Et désolé mais même avant le gear 5 c'était n'importe quoi ( on rappelle Luffy qui se soigne en buvant de l'eau sur Alabasta )
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