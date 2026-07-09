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La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
07/09/2026
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
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bladagun
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burningcrimson
posted the 07/09/2026 at 10:32 PM by
bladagun
comments (
3
)
burningcrimson
posted
the 07/09/2026 at 10:48 PM
Putain j ai 15 chapitres de retard
yanssou
posted
the 07/09/2026 at 11:55 PM
Que c'est brouillon bordel c'est illisible. Sinon enfin un semblant de tension même si ça sera balayé au prochain chapitre. Luffy et son gears 5 font vraiment pitié, elle est loin l'époque du combat contre Katakuri...
burningcrimson
ta rien raté
triplewater
posted
the 07/10/2026 at 01:27 AM
yanssou
Desole mais pour avoir lu c'est bien lisible ( je reconnais qu'il y a des planche de Oda a l'epoque de wano ou c'était compliqué) mais la c'est simple
Et désolé mais même avant le gear 5 c'était n'importe quoi ( on rappelle Luffy qui se soigne en buvant de l'eau sur Alabasta )
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burningcrimson ta rien raté
Desole mais pour avoir lu c'est bien lisible ( je reconnais qu'il y a des planche de Oda a l'epoque de wano ou c'était compliqué) mais la c'est simple
Et désolé mais même avant le gear 5 c'était n'importe quoi ( on rappelle Luffy qui se soigne en buvant de l'eau sur Alabasta )