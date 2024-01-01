J'aime me faire des films
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Critiques Cinéma
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name : Critiques Cinéma
title : J'aime me faire des films
screen name : pressescinema
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creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2024
last update : 06/10/2026
description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
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[Film] Disclosure Day / Quelques critiques...


Moyenne 4,1/5




Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.

Libération 5/5
Bouleversant film que ce blockbuster tardif, si peu spectaculaire du grand cinéaste du grand spectacle, à une époque où le grand spectacle hollywoodien s’est défait presque complètement.
La critique complète est disponible sur le site Libération

Franceinfo Culture 4/5
Steven Spielberg rend avec ce 37e long-métrage un nouvel hommage au cinéma, à sa capacité à nous faire rêver et à comprendre qui nous sommes, du plus intime de nous-même au plus universel, en nous invitant tout simplement à "écouter".

Les Fiches du Cinéma 4/5
Pas le chef-d'œuvre annoncé, et pour autant une preuve de plus de ce que Spielberg connaît, depuis plusieurs films déjà, un nouvel âge d'or de son cinéma.

Nice-Matin 4/5
Quelques passages musclés, dont l’un en voiture aux abords d’un passage à niveau, dynamisent l’ensemble pendant que la musique inspirée de John Williams insuffle une ampleur supplémentaire.

Allociné
https://www.youtube.com/watch?v=35qpy4bexCw
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    posted the 06/10/2026 at 07:00 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    taiko posted the 06/10/2026 at 07:55 AM
    J'attends le retour des spectateurs plutôt
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