Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.
Libération 5/5
Bouleversant film que ce blockbuster tardif, si peu spectaculaire du grand cinéaste du grand spectacle, à une époque où le grand spectacle hollywoodien s’est défait presque complètement.
La critique complète est disponible sur le site Libération
Franceinfo Culture 4/5
Steven Spielberg rend avec ce 37e long-métrage un nouvel hommage au cinéma, à sa capacité à nous faire rêver et à comprendre qui nous sommes, du plus intime de nous-même au plus universel, en nous invitant tout simplement à "écouter".
Les Fiches du Cinéma 4/5
Pas le chef-d'œuvre annoncé, et pour autant une preuve de plus de ce que Spielberg connaît, depuis plusieurs films déjà, un nouvel âge d'or de son cinéma.
Nice-Matin 4/5
Quelques passages musclés, dont l’un en voiture aux abords d’un passage à niveau, dynamisent l’ensemble pendant que la musique inspirée de John Williams insuffle une ampleur supplémentaire.