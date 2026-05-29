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name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
05/29/2026
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
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one piece
bladagun
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mrponey
posted the 05/29/2026 at 04:28 PM by
bladagun
comments (
4
)
ratchet
posted
the 05/29/2026 at 04:42 PM
Je résume:
Arc Erbaf (supposément l’arc d’USSOPP) résultat on se tape le flashback de Brook dont tout le monde se fout.
Chapitre de 12 pages
Pas de chapitre la semaine prochaine.
rendan
posted
the 05/29/2026 at 04:54 PM
Bored Piece
mrponey
posted
the 05/29/2026 at 04:58 PM
ratchet
rendan
Si vous avez pas de combat tout les chapitres vous êtes dans le mal ?
fan2jeux
posted
the 05/29/2026 at 05:03 PM
Pour l'instant, j'aime bien ce flashback.
Mais je préshot le truc:
le flashback de loki etait surtout pour montrer Imu, ses chevaliers divins et sa faiblesse car loki a tué harald générant un effet sur imu.
Et on se doute en fait qu'il a reussi à le tuer en frappant son coeur.
Ici, je sens gros comme une maison que Imu va massacrer luffy et loki mais la clef du combat va être le sacrifice de gunko pour l'affaiblir.
Et c'est là le sens du flashback, il faut une explication, un background pour que brook joue sa musique devant gunko qui se laissera détruire son coeur
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Arc Erbaf (supposément l’arc d’USSOPP) résultat on se tape le flashback de Brook dont tout le monde se fout.
Chapitre de 12 pages
Pas de chapitre la semaine prochaine.
Mais je préshot le truc:
le flashback de loki etait surtout pour montrer Imu, ses chevaliers divins et sa faiblesse car loki a tué harald générant un effet sur imu.
Et on se doute en fait qu'il a reussi à le tuer en frappant son coeur.
Ici, je sens gros comme une maison que Imu va massacrer luffy et loki mais la clef du combat va être le sacrifice de gunko pour l'affaiblir.
Et c'est là le sens du flashback, il faut une explication, un background pour que brook joue sa musique devant gunko qui se laissera détruire son coeur