Une fresque narrative qui se déroule sur cinquante ans, mettant en scène ceux qui n'ont nulle part où aller et leur lutte désespérée pour trouver un foyer. Cette histoire commence lorsqu'un jeune garçon se faufile à bord d'un mystérieux navire au cœur de la nuit.
Stranger Than Heaven nous fera découvrir l’histoire de Makoto Daito, né à San Francisco d’un père américain et d’une mère japonaise, il subira des discriminations liées à ses origines asiatiques après le décès brutal de son père. Daito perdra aussi sa mère quelque temps après, livré à lui-même, il prendra la décision de quitter l’Amérique pour tenter sa chance dans le pays natal de sa mère : le Japon.
C’est ainsi que le récit débute en 1915, ou Daito embarquera clandestinement sur un mystérieux navire en direction du Japon, il rencontrera par la suite Orpheus, un contrebandier incarné par Snoop Dogg qui transporte des armes, munitions, argent et secret d’États pour la pègre local, ainsi que Yu Shinjo incarné par Dean Fujioka, un autre jeune métis à peine plus âgée que lui qui deviendra à la fois son ami et son rival au fil des années, ces deux rencontres vont à jamais bouleverser le destin du jeune Makoto.
Cordell Broadus (Veiled Stranger) : « Profitant du fait qu’il parle japonais, Orpheus fait de Makoto son disciple. Grâce à d’innombrables deals, Makoto apprend les fils du métier : comment se faire beau, rester propre, bien habillé et toujours prêt pour tout, mais ce milieu est brutal, c’est là qu’Orpheus découvre que le gamin à un talent que personne n’aurait soupçonné.
La musique met tout le monde d’accord, elle transcende les barrières, captive et rassemble les gens, ou qu’il aille, Makoto a toujours été un étranger, mais il a enfin un sentiment d’appartenance, là, on le traite comme tout le monde. »
Dean Fujioka (Yu Shinjo) : « Makoto est impulsif et impétueux, Yu au contraire est réaliste et très calculateur, il a toujours plusieurs longueurs d’avance.
Si Makoto a du mal à s’adapter à une langue et à une culture différentes, Yu s’adapte facilement et trouve même du travail, il mène une vie agréable en tant qu’occidental au Japon. Après avoir été persécuté, Makoto veut absolument se faire une place au Japon, mais Yu a de grande ambitions, il aspire a plus que ça, il ne veut pas juste survivre au Japon, il veut refaçonner le pays.
Ces idées entrent en opposition et nos deux clandestins empruntent des voies différentes, mais bien sur le destin a d’autres plans pour eux. Une opportunité unique se présente des années plus tard et les réunis comme partenaire de show-business. »
« Makoto Daito et Yu Shinjo, une même voie, deux approches différentes. »
Le nouveau titre de Ryū ga Gotoku Studio couvre cinq époques sur une période de 50 ans (de 1915 à 1965) à travers cinq villes différentes et à l’ambiance unique. Avant la fondation du clan Tojo, tout commence à Kokura, Fukuoka, ou Makoto débute dans un quartier ou règne jeux d’argent et prostitution ; en 1929, il rejoint le clan yakuza Iwaki à Kure, près d’Hiroshima et rencontrera un certain Takahashi ; il poursuit en 1943 à Osaka avec un segment consacré au show-business, et où les yakuzas et la mafia italienne se disputent le contrôle de la ville ; il arrive en 1951 à Atami, Shizuoka, un lieu réputé pour son tourisme ; pour terminer en 1965 à Shinjuku, à Tokyo, où le réalisateur Masayoshi Yokoyama annonce un épilogue renfermant un énorme secret.
Chaque époque aura son ambiance et ses activités dédiées : à Kokura, attendez-vous à des jeux de dés et des tournois de bras de fer, tandis qu'Osaka privilégiera le divertissement contemporain et les jeux de tir, les quelques activités dans ces lieux seront aussi accompagnés de romances.
La musique sera tout aussi importante et s’implémentera directement au gameplay, Makoto pourra y trouver de l’inspiration dans les sons de la ville qui changeront en fonction du lieu, de l’heure et de l’époque. Que ce soit le son d’un balai dans les rues, les ronflements d’un voisin, les cris d’un animal ou les bruits que font les ennemies en combat, il pourra les combinés ou les réarranger pour ainsi créer des compositions original à l’aide de plusieurs compositeurs qu’il aura rencontré sur la route. Mais la véritable vocation de Makoto se révélera être un showman, un agent qui organise des représentations pour d’autres artistes, il mettra en scène une grande variété de spectacles à travers tout le Japon, de sa structure passant par le choix de mélodie et la mise en scène jusqu’à la promotion en affichant des affiches dans les quartiers, il sera aussi possible de recruter de nouveaux chanteurs et musiciens en observant les conversations des PNJ et en récoltant des informations dans les villes, cette activité constitue un bon moyen de se faire de l’argent rapidement.
Au fur et mesure que l’histoire avance, Makoto créera des liens avec certains personnages aux talents uniques, comme Suzy Day, incarnée par Tori Kelly, qui est présentée comme une artiste pleine d'ambition, évoluant dans un Japon aux fortes influences de la culture américaine des années 50, ainsi que Takahashi incarné par Satoshi Fujihara, un Yakuza qui possède un talent pour le chant et le piano et qui est rapidement repérer par Makoto. Tori Kelly et Satoshi Fujihara incarnent ces deux personnages et ont également signé ensemble la composition du thème principal du jeu.
Satoshi Fujihara (Takahashi) : « Daito, en tant que showman, décide de le faire jouer et d’accumuler de l’argent. En profitant du talent d’un ami, Daito consolide son propre don de showman, cela ouvre la porte au clan Tojo et à Yashima Entertainment, ce qui en fait un tournant de l’histoire. »
Tory Kelly (Suzy) : « Vous rencontrez Suzy quand Makoto et Yu se rendent à la ville côtière d’Atami en 1951. En 1951, le Japon connaît de grand changement, la culture américaine a un profond impact, dans les tendances, la langue, la musique et la mode.
Atami est une destination touristique très populaire, mon personnage Suzy veut chanter sur la plus grande scène de la ville, son destin prend une nouvelle tournure quand elle rencontre Makoto et Yu. »
Pour parler de son casting cinq étoiles, Yū Shirota incarne le rôle principal, épaulé par Snoop Dogg dans la peau d'Orpheus et son fils Cordell Broadus interprétant le mystérieux Veiled Stranger. Les artistes Ado et Tori Kelly viennent enrichir une distribution alliant talents japonais reconnus et stars internationales. La présence de Bunta Sugawara, icône du cinéma japonais décédé en 2014, a été recréée numériquement pour ce projet ambitieux, sa famille et les archives de la Toei Company ont tout deux donnés leur accord pour cette reproduction, Takashi Ukaji prête donc sa voix au patriarche yakuza Genzo Iwaki.
Son système de combat est au cœur du gameplay, celui-ci autorisera la gestion séparée des membres gauche et droite de Makoto via les gâchettes et boutons de la manette. Il sera possible de parer avec un membre puis de riposter avec l'autre, d'accumuler de la puissance pour charger certaines attaques, ou d'employer une variété d'armes de l’époque comme des couteaux, katanas, marteaux, et maillets, tous sont améliorables avec des attaques spéciales à débloquer. À noter que plusieurs affrontements spectaculaires seront aussi de la partie à des moments clé du scénario.
Yū Shirota (Makoto Daito) : « Makoto est loin d’être un citoyen modèle, c’est un personnage complexe et il y a plein d’autres personnages avec leurs propres défauts, mais tous partagent un rêve, ils vivent pour ce rêve. Et c’est en poursuivant ses rêves qu’on donne le meilleur de soi, aussi difficile que ce soit, ils continuent de lutter jusqu’à la fin. »
Stranger Than Heaven sortira cet hiver sur Playstation 5, Pc, Xbox Series et sera disponible le jour de sa sortie dans le Xbox Game Pass Ultimate.
(donc fans de Hogwarts Legacy, TLOU2 ou COD, passez votre chemin )