Ce soir à la télé...
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Ce soir à la télé...
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name : Ce soir à la télé...
title : Ce soir à la télé...
screen name : cesoiralatele
url : http://www.gamekyo.com/group/cesoiralatele
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creator : nicolasgourry
creation date : 04/10/2016
last update : 04/27/2026
description : L'idée de ce groupe, c'est susciter l'envie de regarder des films plus ou moins connus (c'est plutôt ceux là qui seront mis en avant, si possible) qui sont interessant (certains devenus "culte") à voir (ou revoir) et qui passe à la télé en soirée. Les jeux vidéo s'inspirent aussi du cinéma, donc un groupe qui parle de film parait logique.
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[Documentaire] Michael Jackson, l'envers d'une légende


Synopsis du programme :
Cet épisode retrace l’ascension de Michael Jackson, de l’enfant prodige à l’icône mondiale, grâce aux témoignages de ses proches, dont celui de sa sœur La Toya. Des Jackson Five à ses débuts en solo, on découvre une enfance sous pression, marquée par l’autorité de son père Joseph Jackson et les premières fêlures derrière l’image parfaite.
The Wiz marque un tournant : Michael s’émancipe, rencontre Quincy Jones et enregistre Off the Wall. Mais le succès fragilise encore les liens familiaux et le pousse à chercher refuge auprès des Témoins de Jéhovah.
Avec Thriller, il devient une superstar mondiale, mais la célébrité l’isole. Après l’accident du tournage Pepsi, ses proches décrivent un artiste de plus en plus solitaire, obsédé par son image et rattrapé par les rumeurs. Sa proximité avec les enfants, qu’il associe à l’innocence perdue de sa propre enfance, intrigue et alimente les spéculations.
À l’approche de l’ère Bad, les tabloïds prennent le dessus. Michael tente alors de reprendre le contrôle de son image, jusqu’à l’interview avec Oprah où il révèle ses blessures d’enfance.
De nouvelles zones d’ombre apparaissent, annonçant les controverses qui marqueront durablement son héritage.

Voici les 3 parties (3 X 1 heure) :
Site de France Télévision
https://www.youtube.com/watch?v=OPOqkthXSpc
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    posted the 04/27/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
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    22 posted the 04/27/2026 at 07:26 PM
    Je sais pas si on peut mettre "FALL", artistiquement même mort c'est le GOAT, Invincible c'était 100% la faute de SONY et quand aux accusations c'était toujours la même famille qui a essayé de se faire un billet facile, plusieurs fois il se sont rétracté, a sa mort ils ont même avoué que c'était pas vrai et un jour manque de tune, ils accusent encore mais manque de bol, le roi est mort , alors il font un doc. Je dois avoué j'y ai cru aussi mais beaucoup de médias ont mit en lumiére les méthodes de cette famille de merde, MJ n'était pas la seul célébrité ciblé par ces vipères.
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