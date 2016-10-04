description : L'idée de ce groupe, c'est susciter l'envie de regarder des films plus ou moins connus (c'est plutôt ceux là qui seront mis en avant, si possible) qui sont interessant (certains devenus "culte") à voir (ou revoir) et qui passe à la télé en soirée.
Les jeux vidéo s'inspirent aussi du cinéma, donc un groupe qui parle de film parait logique.
Synopsis du programme : Cet épisode retrace l’ascension de Michael Jackson, de l’enfant prodige à l’icône mondiale, grâce aux témoignages de ses proches, dont celui de sa sœur La Toya. Des Jackson Five à ses débuts en solo, on découvre une enfance sous pression, marquée par l’autorité de son père Joseph Jackson et les premières fêlures derrière l’image parfaite.
The Wiz marque un tournant : Michael s’émancipe, rencontre Quincy Jones et enregistre Off the Wall. Mais le succès fragilise encore les liens familiaux et le pousse à chercher refuge auprès des Témoins de Jéhovah.
Avec Thriller, il devient une superstar mondiale, mais la célébrité l’isole. Après l’accident du tournage Pepsi, ses proches décrivent un artiste de plus en plus solitaire, obsédé par son image et rattrapé par les rumeurs. Sa proximité avec les enfants, qu’il associe à l’innocence perdue de sa propre enfance, intrigue et alimente les spéculations.
À l’approche de l’ère Bad, les tabloïds prennent le dessus. Michael tente alors de reprendre le contrôle de son image, jusqu’à l’interview avec Oprah où il révèle ses blessures d’enfance.
De nouvelles zones d’ombre apparaissent, annonçant les controverses qui marqueront durablement son héritage.