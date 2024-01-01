J'aime me faire des films
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Critiques Cinéma
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name : Critiques Cinéma
title : J'aime me faire des films
screen name : pressescinema
url : http://www.gamekyo.com/group/pressescinema
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2024
last update : 04/21/2026
description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
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[Bande Annonce] Evil Dead Burn


Réalisé par Sébastien Vaniček : Vermines

Synopsis : Spin-off de la franchise Evil Dead.

Date de sortie : 8 Juillet 2026

PS : Bande Annonce VOST
https://www.youtube.com/watch?v=XSPGVrdZhHQ
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    burningcrimson
    posted the 04/21/2026 at 04:15 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    kinectical posted the 04/21/2026 at 04:48 PM
    Ohhhhh ….jaime ce que je voit la
    ducknsexe posted the 04/21/2026 at 05:34 PM
    C’est davantage un teaser qu un véritable trailer, il a été diffusé la semaine dernière, et même s’il avait déjà fuité, ça reste très prometteur.
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