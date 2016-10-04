Ce soir à la télé...
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Ce soir à la télé...
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name : Ce soir à la télé...
title : Ce soir à la télé...
screen name : cesoiralatele
url : http://www.gamekyo.com/group/cesoiralatele
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creator : nicolasgourry
creation date : 04/10/2016
last update : 04/05/2026
description : L'idée de ce groupe, c'est susciter l'envie de regarder des films plus ou moins connus (c'est plutôt ceux là qui seront mis en avant, si possible) qui sont interessant (certains devenus "culte") à voir (ou revoir) et qui passe à la télé en soirée. Les jeux vidéo s'inspirent aussi du cinéma, donc un groupe qui parle de film parait logique.
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Ce soir à la télé...Super il y a Mario...

2023



Alors qu’ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s’engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi.
Dans sa quête, il peut compter sur l’aide du champignon Toad, habitant du Royaume Champignon, et les conseils avisés, en matière de techniques de combat, de la Princesse Peach, guerrière déterminée à la tête du Royaume. C’est ainsi que Mario réussit à mobiliser ses propres forces pour aller au bout de sa mission.

Techniquement au top.
Fan service assumé.
Si vous cherchez un film avec une réflexion "méta/profond" passé votre chemin, si c'est pas le cas, vous pourriez apprécier.

TF1 à 21H10 (avec publicité)
Durée : 1H40
Ma critique à sa sortie
https://www.youtube.com/watch?v=0xvw5oX028I
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    posted the 04/05/2026 at 05:00 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    ratchet posted the 04/05/2026 at 05:15 PM
    Je regarde
    cyr posted the 04/05/2026 at 05:21 PM
    Toujours pas envie.

    C'etais le premier film avec de vrai acteur, peut-être que...mais la pas envie.
    kidicarus posted the 04/05/2026 at 07:46 PM
    J'ai le BR, mais mon lecteur de BR semble avoir rendu l'âme.
    Bizarre, je vais regarder si on peut faire une mise à jour pour remédier au problème.
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