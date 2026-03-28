ONE PIECE Gamekyo team
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La one piece team
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name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 03/28/2026
description : LA team de one piece sur gamekyo
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One Piece Elbaf mini trailer


Ça a l'air quali
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    tripy73
    posted the 03/28/2026 at 11:12 AM by bladagun
    comments (13)
    ratchet posted the 03/28/2026 at 11:32 AM
    Omg
    kikoo31 posted the 03/28/2026 at 12:00 PM
    Dire qu'à un moment donné,one piece faisait partie des pires séries animées...

    Là ils démontent direct One punch man s3
    C est dire comment One punch man n a pas été respecté alors que c est pas un anime saisonnier
    yanssou posted the 03/28/2026 at 12:06 PM
    kikoo31 ouais enfin c'est pas compliqué de faire mieux que la saison 3 de One punch man. Et bien que saisonnier elle a été faite à l'arrache sur plusieurs mois avec rien comme budget donné par Bandai.
    liberty posted the 03/28/2026 at 12:10 PM
    yanssou kikoo31 ratchet Pardon mais vous voyez quoi comme différence avec avant ? Il y avait des épisodes très beau avant aussi. J'ai souvenir que le combat de Luffy contre Kaidou c'était bien, même dans les années 2000 il y avait de très beau épisodes. Parce que ça ce trouve c'est juste un teaser avec juste des moments bien animés, et le reste comme avant
    yanssou posted the 03/28/2026 at 12:19 PM
    liberty la différence se ressentira sur son rythme, mais la da a l'air différente.
    liberty posted the 03/28/2026 at 12:31 PM
    yanssou ok, parce que le trailer de Ghost in the shell m'impressionne plus que le travail sur One Piece
    kikoo31 posted the 03/28/2026 at 12:32 PM
    liberty l arc des hommes poissons et dressrosa le sauvetage de Sanji est très bof
    kikoo31 posted the 03/28/2026 at 12:34 PM
    yanssou
    Oui,a cause des connards costard cravate et truc marrant ils sont anonymes alors le studio qui a adapté la S3 de OPM est le seul defouloir des pleureurs

    Ce qui est extrêmement toxique
    yanssou posted the 03/28/2026 at 12:57 PM
    liberty normal le travail de Science Saru est ouf. C'est un studio assez créatif qui se limite à deux prod par an.

    kikoo31 exact comme pour la saison 2 de Blue lock, avec peu de budget on ne peut pas faire de miracle.
    akinen posted the 03/28/2026 at 01:12 PM
    Faut voir sur le rythme. J’ai recommencé la série après 20 ans (je suis le manga aussi depuis un paquet de temps) et y’a pas 36000 cut pour une attaque. C’est dynamique et luffy balance des punch line sans passer son temps à rigoler. Il est juste debile et agit comme un singe. Quel plaisir!

    J’me rappelle avoir ressenti qu’ils tiraient en longueur avec Moria. Depuis, impossible de suivre un combat sans longueurs horribles
    kikoo31 posted the 03/28/2026 at 01:32 PM
    yanssou idem pour Studio Ufotable
    Ils ont pas 100 animes en même temps en parallèle du coup ça donne des tueries
    yanssou posted the 03/28/2026 at 01:51 PM
    kikoo31 exact
    kikoo31 posted the 03/28/2026 at 01:57 PM
    yanssou
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