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name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
03/28/2026
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
op
one piece
bladagun
cloud d strife
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448
visites since opening :
2235422
subscribers :
49
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tripy73
posted the 03/28/2026 at 11:12 AM by
bladagun
comments (
13
)
ratchet
posted
the 03/28/2026 at 11:32 AM
Omg
kikoo31
posted
the 03/28/2026 at 12:00 PM
Dire qu'à un moment donné,one piece faisait partie des pires séries animées...
Là ils démontent direct One punch man s3
C est dire comment One punch man n a pas été respecté alors que c est pas un anime saisonnier
yanssou
posted
the 03/28/2026 at 12:06 PM
kikoo31
ouais enfin c'est pas compliqué de faire mieux que la saison 3 de One punch man. Et bien que saisonnier elle a été faite à l'arrache sur plusieurs mois avec rien comme budget donné par Bandai.
liberty
posted
the 03/28/2026 at 12:10 PM
yanssou
kikoo31
ratchet
Pardon mais vous voyez quoi comme différence avec avant ? Il y avait des épisodes très beau avant aussi. J'ai souvenir que le combat de Luffy contre Kaidou c'était bien, même dans les années 2000 il y avait de très beau épisodes. Parce que ça ce trouve c'est juste un teaser avec juste des moments bien animés, et le reste comme avant
yanssou
posted
the 03/28/2026 at 12:19 PM
liberty
la différence se ressentira sur son rythme, mais la da a l'air différente.
liberty
posted
the 03/28/2026 at 12:31 PM
yanssou
ok, parce que le trailer de Ghost in the shell m'impressionne plus que le travail sur One Piece
kikoo31
posted
the 03/28/2026 at 12:32 PM
liberty
l arc des hommes poissons et dressrosa le sauvetage de Sanji est très bof
kikoo31
posted
the 03/28/2026 at 12:34 PM
yanssou
Oui,a cause des connards costard cravate et truc marrant ils sont anonymes alors le studio qui a adapté la S3 de OPM est le seul defouloir des pleureurs
Ce qui est extrêmement toxique
yanssou
posted
the 03/28/2026 at 12:57 PM
liberty
normal le travail de Science Saru est ouf. C'est un studio assez créatif qui se limite à deux prod par an.
kikoo31
exact comme pour la saison 2 de Blue lock, avec peu de budget on ne peut pas faire de miracle.
akinen
posted
the 03/28/2026 at 01:12 PM
Faut voir sur le rythme. J’ai recommencé la série après 20 ans (je suis le manga aussi depuis un paquet de temps) et y’a pas 36000 cut pour une attaque. C’est dynamique et luffy balance des punch line sans passer son temps à rigoler. Il est juste debile et agit comme un singe. Quel plaisir!
J’me rappelle avoir ressenti qu’ils tiraient en longueur avec Moria. Depuis, impossible de suivre un combat sans longueurs horribles
kikoo31
posted
the 03/28/2026 at 01:32 PM
yanssou
idem pour Studio Ufotable
Ils ont pas 100 animes en même temps en parallèle du coup ça donne des tueries
yanssou
posted
the 03/28/2026 at 01:51 PM
kikoo31
exact
kikoo31
posted
the 03/28/2026 at 01:57 PM
yanssou
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Là ils démontent direct One punch man s3
C est dire comment One punch man n a pas été respecté alors que c est pas un anime saisonnier
Oui,a cause des connards costard cravate et truc marrant ils sont anonymes alors le studio qui a adapté la S3 de OPM est le seul defouloir des pleureurs
Ce qui est extrêmement toxique
kikoo31 exact comme pour la saison 2 de Blue lock, avec peu de budget on ne peut pas faire de miracle.
J’me rappelle avoir ressenti qu’ils tiraient en longueur avec Moria. Depuis, impossible de suivre un combat sans longueurs horribles
Ils ont pas 100 animes en même temps en parallèle du coup ça donne des tueries