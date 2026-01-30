accueil
ONE PIECE Gamekyo team
group information
name :
La one piece team
articles :
437
437
visites since opening :
2177234
2177234
subscribers :
49
49
bloggers :
9
bladagun
(creator)
strifedcloud
(administrator)
law
(editor)
axdslz
(editor)
cloudragnarok
(editor)
trafalgar
(editor)
itachi974
(editor)
gtoonizuka69
(editor)
yanssou
(editor)
all
Le manga
Les jeux video
les episodes
Les OAV
Les secrets
Les delires
Le reste ^^
Les musiques
Les AMVs
Live Action NETFLIX
One Piece 1172
https://mangamoins.com/?scan=OP1172
4
Likes
Who likes this ?
tripy73
,
bladagun
,
skk
,
sorakairi86
posted the 01/30/2026 at 12:12 PM by
yanssou
comments (
3
)
bladagun
posted
the 01/30/2026 at 12:35 PM
Arffff je viens de le finir en anglais, deuxième lecture let's go ! Bon 3/4 du chap est là pour nous faire un gros resumé parce que ça fait un baille
J'ai kiffé la dernière partie, des petit frissons, allez usopp ! C'est bien d'être hype vas falloir passer la seconde maintenant ne nous deçoit pas !
choroq
posted
the 01/30/2026 at 01:31 PM
Bon, la riposte, la vérité, ma foi sans surprise, classique. Bon next chapitre.
kikoo31
posted
the 01/30/2026 at 03:24 PM
Next
J'ai kiffé la dernière partie, des petit frissons, allez usopp ! C'est bien d'être hype vas falloir passer la seconde maintenant ne nous deçoit pas !