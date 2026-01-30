ONE PIECE Gamekyo team
group information
La one piece team
47
Likes
Likers
name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 01/30/2026
description : LA team de one piece sur gamekyo
tags : onepiece luffy op one piece bladagun cloud d strife
articles : 437
visites since opening : 2177234
subscribers : 49
bloggers : 9
channel
members (49)
more members
all
One Piece 1172
https://mangamoins.com/?scan=OP1172
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    tripy73, bladagun, skk, sorakairi86
    posted the 01/30/2026 at 12:12 PM by yanssou
    comments (3)
    bladagun posted the 01/30/2026 at 12:35 PM
    Arffff je viens de le finir en anglais, deuxième lecture let's go ! Bon 3/4 du chap est là pour nous faire un gros resumé parce que ça fait un baille
    J'ai kiffé la dernière partie, des petit frissons, allez usopp ! C'est bien d'être hype vas falloir passer la seconde maintenant ne nous deçoit pas !
    choroq posted the 01/30/2026 at 01:31 PM
    Bon, la riposte, la vérité, ma foi sans surprise, classique. Bon next chapitre.
    kikoo31 posted the 01/30/2026 at 03:24 PM
    Next
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo