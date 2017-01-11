accueil
Bienvenue en Albion
name :
Fable 2025
platform :
Xbox Series X
editor :
Xbox Game Studios
developer :
Playground Games
genre :
RPG
other versions :
PC
name :
Fable
title :
Bienvenue en Albion
screen name :
fable
creator :
negan
creation date :
11/01/2017
last update :
01/23/2026
description :
tags :
articles :
48
visites since opening :
210132
subscribers :
2
bloggers :
1
negan
(creator)
channel
all
Fable
Fable III en captures.
Fable revient (ENFIN) dans l'actualité Jeudi a 20 heures, et quoi de mieux pour préparer notre retour à Albion que de se replonger dans le dernier opus de la franchise Fable III.
Après avoir fait un article de captures sur Fable II, j'ai décidé de boucler la boucle en faisant de même avec Fable 3. Mon deuxième Fable préféré après Fable II.
J'espère que les screenshots réveilleront quelques souvenirs pour préparer au mieux la journée de jeudi, à l'avenir je ferai aussi un article sur Fable Remake et bien sûr Fable 2026 ( ou 2027
).
Fable III en captures
Rendez-vous Jeudi pour la révélation de Fable By Playground Games
2
Likes
Who likes this ?
link49
,
torotoro59
posted the 01/21/2026 at 05:35 PM by negan
negan
comments (
14
)
shambala93
posted
the 01/21/2026 at 05:43 PM
J’ai hâte !! Enfin un RPG à la troisième personne !!
negan
posted
the 01/21/2026 at 05:48 PM
shambala93
shambala93
J'espère qu'on ne sera pas déçu putain
link49
posted
the 01/21/2026 at 06:17 PM
Je suis hypé de fou.
shambala93
posted
the 01/21/2026 at 06:39 PM
negan
J’espère qu’ils sont bien entourés les mecs de Playground.
J’espère qu’on aura la patte des 2 premiers notamment sur l’humour.
negan
posted
the 01/21/2026 at 07:13 PM
shambala93
Selon le tweet de l'equipe il y a toujours le cote humour britannique
link49
shambala93
posted
the 01/21/2026 at 07:36 PM
negan
J’espère qu’on aura pas de politique ^^ si c’est le cas et que le gameplay RPG est toujours là, ça peut le faire !
ducknsexe
posted
the 01/21/2026 at 07:40 PM
Demain 20h00 je prend note
kamina
posted
the 01/21/2026 at 08:03 PM
Sans hésiter, Fable est une de mes licences préférés. Je sais pas, y'a un truc dans cet univers, un truc unique, qui m'attire. Malgré les nombreux jeux Fantasy qu'on peut trouver à droite et gauche. Beaucoup de monde ont vomi sur ce Fable III alors que je l'avais adoré, dans la lignée des autres.
Ceci dit, j'espère, j'espère tellement qu'on pourra choisir le sexe de son personnage. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a toujours pas été confirmé à ce jour, pourquoi ce mystère.
Après je sais que Jean Corden (bon..) avait confirmé à demi mot qu'il devrait y avoir un choix (enfin dans l'ère du temps, pas homme ou femme mais "type de corps") pour le personnage. Du coup je prie pour qu'on ait cette info demain.
Faut pas se foirer là. Ce serait débile de revenir en arrière sur le choix du personnage alors que Fable II et III possède ce choix. Le jeu tourne autour du concept de «soi». Avec leur morphologie dynamique, entre tes choix qui change l'apparence de ton perso, idem pour ta façon de jouer (épée, magie, distance...)...
Et tout l'aspect "sim life". Au delà d'être un héros, t'es surtout un civil. Acheter et louer des propriétés, se marier, faire des enfants ou adopter, te faire des amis et ennemis, etc...
Bref, pitié, que tout ça soit bien réintroduit et que ça marche bien. Car c'est ce qui rend Fable unique. Pas juste un énième RPG Fantasy "classique".
kamina
posted
the 01/21/2026 at 08:07 PM
En plus je me rapelle que d'après les infos, le personnage pourrait avoir des cicatrices au fil de ses aventures, selon la manière que tu joues, ce qui le rendrait encore plus unique et les PNJ réagirait a ça aussi.
Et au vu des concepts art récents qu'on a vu, on dirait que le monde change. Une version "belle" et une version un peu ébréché/inondé par ci par là. Peut être que les zones évolueront au fil de l'aventure ce qui pourrait être cool (bon la je spécule complétement). On pourrait aussi imaginer rénover certains endroits comme Fable 3 mais encore une fois je spécule. Si on a le minimum syndical de ce qu'est un Fable je serait déjà très content haha.
negan
posted
the 01/21/2026 at 08:22 PM
shambala93
Ca dépend ce que tu appelles politique car sil y a des trucs trans etc ... ca sera normal dans la mesure ou Fable l'a fait en premier et il y a longtemps.
ducknsexe
kamina
Normalement selon des informations qui date il y a aura bien un choix de personnage ( un éditeur )
kamina
posted
the 01/21/2026 at 09:36 PM
negan
Alors je serai un joyeux luron si c'est le cas.
Vivement mon dieu.. je vais le dévorer ce jeu. Rien à foutre de tout le reste. Je vais me relancer le premier Fable à l'occasion tiens..
shambala93
posted
the 01/22/2026 at 09:09 AM
negan
Mais y’avait pas de iel de questions qu’on pose dans les facs de sociologie ou dans la France Insoumise. J’ai très peur !
pademoniumcinematics
posted
the 01/22/2026 at 12:10 PM
Kamina
Je te rejoins complètement.
Fable m’avait marqué, Fable II encore plus — je l’avais attendu comme un dingue.
Fable III, en revanche… c’est étrange : j’en garde un très bon souvenir, mais presque aucun souvenir précis. Des images floues, des lieux que j’ai du mal à replacer. Comme si le jeu avait glissé dans la masse de tout ce que j’avais fait à l’époque. Peut-être parce que ça sentait un peu la fin, ou du moins une fin de cycle.
Par contre, je me rappelle très bien de certains délires, surtout l’humour. Un humour britannique bien cash, parfois provoc’, avec des choses qu’on ne pourrait clairement plus mettre telles quelles aujourd’hui, notamment sur la féminité et les clichés. Et c’est justement là que le futur Fable a une carte énorme à jouer.
Ce serait génial qu’ils exploitent encore plus la dualité bien/mal, mais en la poussant vers quelque chose de très contemporain : un monde médiéval miroir du nôtre, avec des extrêmes bien marqués, sans faire un discours politique lourd. Juste montrer. Pointer du doigt. Forcer le joueur à se positionner.
Un monde “bien” faussement lisse, un monde “mal” complètement excessif, caricatural… et au milieu, cette satire sociale à la sauce Fable, grinçante mais intelligente.
S’ils conservent l’humour britannique et osent cette lecture du monde actuel transposée en fantasy, ça pourrait être redoutable. Pas moralisateur. Juste lucide. Et ça, ce serait très Fable.
pademoniumcinematics
posted
the 01/22/2026 at 12:16 PM
Clairement. Impossible de ne pas penser à CD Projekt quand on parle de ça.
Entre la sortie de The Witcher 3: Wild Hunt et aujourd’hui, le monde a complètement vrillé. Décisions absurdes, tensions permanentes, extrêmes qui s’entrechoquent, lignes rouges déplacées tous les six mois… et CD Projekt a toujours eu ce talent rare : observer le réel, le digérer, puis le recracher sous forme de quêtes intelligentes, humaines, parfois cruelles, souvent moralisatrices sans jamais être lourdes.
C’était ça, la force de Witcher 3.
Des “petites” quêtes, en apparence anecdotiques, mais qui parlaient toujours de nous. De nos contradictions. De nos lâchetés. De nos bonnes intentions qui finissent mal. Une vraie satire sociale déguisée en fantasy crasseuse.
Alors forcément, quand tu te dis qu’un nouveau contenu arrive après tout ce qu’on s’est pris dans la tronche depuis des années…
Mais imagine un peu la matière première qu’ils ont aujourd’hui. La richesse. Les inspirations. Les situations absurdes devenues normales. Les dilemmes moraux impossibles. Les quêtes où tu choisis le “moins pire” en sachant que tu vas quand même salir tes bottes.
S’ils ont gardé cette capacité à puiser dans la vie de tous les jours, à transformer le chaos ambiant en récits ciselés, ironiques et profondément humains…
Ça va être un festin.
Un truc lent, acide, parfois drôle, parfois dérangeant.
Pas un jeu qui te dit quoi penser.
Un jeu qui te met face au miroir.
Et franchement ?
Moi, je le sens venir.
Ça risque d’être délicieusement savoureux.
