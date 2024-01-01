J'aime me faire des films
description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
[Bande Annonce] The Bride !


Réalisé par Maggie Gyllenhaal : The Lost Daughter

Synopsis : Rongé par la solitude, Frankenstein se rend à Chicago dans les années 1930 et demande au Dr. Euphronious, scientifique visionnaire, de lui créer une compagne. Ensemble, ils ressuscitent une jeune femme assassinée, et la fiancée prend vie ! Mais la suite des événements dépasse tout ce que qu’ils auraient pu imaginer : meurtres, possessions, et un couple hors-la-loi qui se retrouve au centre d’un mouvement social radical et débridé, et d’une histoire d’amour passionnelle et tumultueuse !

Date de sortie : 4 Mars 2026

PS : Bande Annonce VOST
    posted the 01/15/2026 at 08:00 PM by nicolasgourry
