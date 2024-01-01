J'aime me faire des films
[Spécial] The Grandmaster

(7 minutes inédites en plus)



Réalisé par Wong Kar-wai :

Synopsis : Chine, 1936. Désigné par le Grand Maître Baosen pour lui succéder à la tête de l’Ordre des Arts Martiaux, Ip Man, maître légendaire de Wing Chun (Kung Fu), doit affronter un à un les plus grands maîtres du kung-fu. Tiraillé entre un amour impossible avec Gong-er, la fille du Grand Maître et l’occupation japonaise qui plonge le pays dans le chaos, Ip Man va forger pendant 20 ans, combat après combat, sa propre légende.

Date de sortie : 25 Février 2026

Dans cette certaines salles uniquement
https://www.youtube.com/watch?v=XGpJQ_r44lc
    comments (8)
    leboulangerbanette posted the 01/13/2026 at 07:24 PM
    Ils vont l'adapter combien de fois la vie d'Ip Man parce que ça commence à faire beaucoup non ?
    paulnewman posted the 01/13/2026 at 07:31 PM
    C'est un film de 2013.
    shambala93 posted the 01/13/2026 at 09:23 PM
    J’avoue avoir pensé à Grandmaster Flash
    pimoody posted the 01/14/2026 at 08:50 AM
    Ressortie en version longue, ça c’est top !
    Je l’avais vu au cinéma en Asie est quelle claque esthétique et de mise en scène.
    kidicarus posted the 01/14/2026 at 10:09 AM
    J'ai vu ça ce matin, je croise les doigts pour qu'il passe à côté de chez moi.
    momotaros posted the 01/14/2026 at 10:15 AM
    Si c'est 7 minutes de baston, ça me va
    leboulangerbanette posted the 01/14/2026 at 11:22 AM
    Paulnewman au temps pour moi j'avais pas vu que c'était la version longue du film de Wong Kar Wai
    liberty posted the 01/14/2026 at 12:28 PM
    C'est super ! J'avais beaucoup aimé.
