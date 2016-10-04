Ce soir à la télé...
16
screen name : cesoiralatele
url : http://www.gamekyo.com/group/cesoiralatele
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 04/10/2016
last update : 01/02/2026
description : L'idée de ce groupe, c'est susciter l'envie de regarder des films plus ou moins connus (c'est plutôt ceux là qui seront mis en avant, si possible) qui sont interessant (certains devenus "culte") à voir (ou revoir) et qui passe à la télé en soirée. Les jeux vidéo s'inspirent aussi du cinéma, donc un groupe qui parle de film parait logique.
tags :
articles : 180
visites since opening : 365186
subscribers : 5
bloggers : 3
members (5)
Ce soir à la télé...Miyazaki, respire à plein poumon...

1984



Réalisé et écrit par Hayao Miyazaki

Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les « sept jours de feu », une poignée d’humains a réussi à survivre dans une vallée protégée par le vent. Ce peuple agricole est pourtant menacé par une forêt toxique qui ne cesse de prendre de l’ampleur, forêt où seuls survivent des insectes géants et mutants. Ces quelques survivants voient un jour leur roi bien-aimé assassiné et leur princesse Nausicaä faite prisonnière. Or cette dernière, sensible à la nature et à l’écosystème, est seule capable de communiquer avec les mutants…


France4 à 21H05
Durée : 1H55
https://www.youtube.com/watch?v=2bU06h4x9UQ
    1
    Like
    Who likes this ?
    arquion
    posted the 01/02/2026 at 05:30 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    yamine posted the 01/02/2026 at 08:27 PM
    Merci pour le partage. Je le regarde. Jamais vu
