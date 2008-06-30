accueil
ONE PIECE Gamekyo team
group information
name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
12/26/2025
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
op
one piece
bladagun
cloud d strife
articles :
434
visites since opening :
2143055
subscribers :
49
bloggers :
9
bladagun
(creator)
strifedcloud
(administrator)
law
(editor)
axdslz
(editor)
cloudragnarok
(editor)
trafalgar
(editor)
itachi974
(editor)
gtoonizuka69
(editor)
yanssou
(editor)
channel
all
Le manga
Les jeux video
les episodes
Les OAV
Les secrets
Les delires
Le reste ^^
Les musiques
Les AMVs
Live Action NETFLIX
[Anime] One Piece : teaser de l'ac Elbaph + reconfirmation d'un nouveau film d'animation
les episodes
L'arc Elbaph se montre dans un premier teaser et reprendra le 5 avril 2026. Dans un récent post d'Eiichirō Oda, le nouveau film d'animation est toujours en cours de production, reste a savoir ce qu'il racontera.
https://www.youtube.com/watch?v=ZcsbhQxhFqU
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 12/26/2025 at 07:40 PM by
yanssou
comments (
0
)
