Ce soir à la télé...
name : Ce soir à la télé...
title : Ce soir à la télé...
screen name : cesoiralatele
url : http://www.gamekyo.com/group/cesoiralatele
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 04/10/2016
last update : 11/16/2025
description : L'idée de ce groupe, c'est susciter l'envie de regarder des films plus ou moins connus (c'est plutôt ceux là qui seront mis en avant, si possible) qui sont interessant (certains devenus "culte") à voir (ou revoir) et qui passe à la télé en soirée. Les jeux vidéo s'inspirent aussi du cinéma, donc un groupe qui parle de film parait logique.
tags :
articles : 173
visites since opening : 350577
subscribers : 5
bloggers : 3
Ce soir à la télé...L'angle mort de la peine de mort...

1999



Réalisé par Clint Eastwood

Cabochard, amateur de femmes et de boissons fortes, Steve Everett, grand reporter qui avoue son penchant immodéré pour les sujets chocs, finit par se faire licencier du "New York Time". Il échoue sur la côte Ouest à "l'Oakland Tribune". Là il est chargé de reprendre une enquête interrompue après la mort accidentelle d'une jeune collègue. Cette dernière etait chargée de couvrir l'execution d'un criminel noir, Frank Beechum, condamné pour le meurtre d'une caissière. Très vite, Everett à de sérieux doutes sur la culpabilité de Beechum, qui doit être éxécuté à minuit.

Un Clint Eastwood réussi pour un film aussi rocambolesque que malin.
Une critique sociale sans en avoir l'air.

Arte à 21H00
Durée : 2H05
https://www.youtube.com/watch?v=o5CC07vyJ4U
    dooku
    posted the 11/16/2025 at 07:00 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    predagogue posted the 11/16/2025 at 07:22 PM
    nice, il est sur HBO MAX
