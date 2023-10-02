Vos lectures du moment ?
group information
Vos Lectures du moment ?
4
Likes
Likers
name : Vos Lectures du moment ?
title : Vos lectures du moment ?
screen name : pauselecture
url : http://www.gamekyo.com/group/pauselecture
official website : http://gamekyo.com
creator : yanssou
creation date : 02/10/2023
last update : 11/01/2025
description : Partager et découvrir vos lecture du moment dans une bonne entente.
tags :
articles : 31
visites since opening : 130252
subscribers : 5
bloggers : 1
channel
members (5)
more members
Vos lectures du moment ?
Ce mois ci :

- Persona 5 tome 14
- L'atelier des Sorciers grimoire édition tome 4.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/01/2025 at 11:33 AM by yanssou
    comments (4)
    yanssou posted the 11/01/2025 at 11:33 AM
    faucheurvdf kevinmccallisterrr
    shirou posted the 11/01/2025 at 11:48 AM
    Walking dead : terminé
    Le peuples des rennes : tome 1
    gattsuborne posted the 11/01/2025 at 01:01 PM
    Je n’ai pas beaucoup lu ce mois-ci :
    -Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa tomes 1 et 2.
    -Le loup des mers de Jack London.
    cyr posted the 11/01/2025 at 02:07 PM
    Guerre et paix de chez plomb.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo