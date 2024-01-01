J'aime me faire des films
[Bande Annonce] Send Help


Réalisé par Sam Raimi : La trilogie : Evil Dead / Darkman / Mort ou vif / Un plan simple / La trilogie : Spider-Man / Jusqu'en enfer / Le Monde fantastique d'Oz

Synopsis : Au cours d'un vol, l'avion de Linda et de son patron, Bradley, s'écrase sur une île et ils sont les seuls rescapés du crash. Linda possède de sérieuses compétences en matière de survie, ce qui signifie qu'elle est le seul espoir de Bradley de rester en vie.

28 Janvier 2026

PS : Bande Annonce VOST
https://www.youtube.com/watch?v=pFhqKTL9EsU
    comments (2)
    marcelpatulacci posted the 10/14/2025 at 10:07 PM
    Le rêve de tous fonctionnaires, j'adore

    J'espère que Linda va lui mettre un bambou dans le Q!
    adamjensen posted the 10/14/2025 at 10:43 PM
    Du Sam Raimi, c'est souvent du bon.
    Je lui laisserais sa chance.
