28 Janvier 2026

Réalisé par Sam Raimi : La trilogie : Evil Dead / Darkman / Mort ou vif / Un plan simple / La trilogie : Spider-Man / Jusqu'en enfer / Le Monde fantastique d'OzSynopsis : Au cours d'un vol, l'avion de Linda et de son patron, Bradley, s'écrase sur une île et ils sont les seuls rescapés du crash. Linda possède de sérieuses compétences en matière de survie, ce qui signifie qu'elle est le seul espoir de Bradley de rester en vie.