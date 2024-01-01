J'aime me faire des films
Critiques Cinéma
[Bande Annonce] The Bride !


Réalisé et écrit par Maggie Gyllenhaal : The lost Daughter

Synopsis : Rongé par la solitude, Frankenstein se rend à Chicago dans les années 1930 et demande au Dr. Euphronious, scientifique visionnaire, de lui créer une compagne. Ensemble, ils ressuscitent une jeune femme assassinée, et la fiancée prend vie ! Mais la suite des événements dépasse tout ce que qu’ils auraient pu imaginer : meurtres, possessions, et un couple hors-la-loi qui se retrouve au centre d’un mouvement social radical et débridé, et d’une histoire d’amour passionnelle et tumultueuse !

2026

PS : Bande Annonce VOST
https://www.youtube.com/watch?v=7trLmzeFw_w
    idd, marcelpatulacci, adamjensen
    posted the 09/23/2025 at 06:50 PM by nicolasgourry
    yanssou posted the 09/23/2025 at 06:58 PM
    adamjensen posted the 09/23/2025 at 06:58 PM
    Ca a vraiment l'air bien, je le regarderais.
    marcelpatulacci posted the 09/23/2025 at 08:40 PM
    ça a l'air d'étre un vrai Frankenstein-Like
    pas comme cette merde érotique mensonger Poor Things
