J'aime me faire des films
[Bande Annonce] Anaconda


Réalisé par Tom Gormican : Un talent en or massif

Synopsis : Doug et Griff sont amis d'enfance et partagent depuis toujours un rêve un peu fou : réaliser leur propre remake de leur film préféré, le cultissime Anaconda. En pleine crise de la quarantaine, ils décident enfin de se lancer, et se retrouvent à tourner en plein cœur de l'Amazonie. Mais le rêve vire rapidement au cauchemar lorsqu'un véritable anaconda géant fait son apparition et transforme leur plateau déjà chaotique en un véritable piège mortel. Le film qu'ils meurent d'envie de faire ? Va être vraiment mortel...

31 Décembre 2025

PS : Bande Annonce VOST
    micheljackson posted the 09/20/2025 at 06:17 PM
    ça a l'air sympa,
    mais bon, mon avis est biaisé car j'ai regardé Atoman,
    et depuis j'ai l'impression de voir des chefs d'oeuvre partout.
    marcelpatulacci posted the 09/20/2025 at 07:07 PM
    micheljackson j'ai regardé Atoman

    Je t'ai signalé a Pharos! T'a besoin d'aide mec...
    micheljackson posted the 09/20/2025 at 07:18 PM
    marcelpatulacci

    Ce film, faut le voir pour le croire, je ne m'en suis toujours pas remis
    idd posted the 09/20/2025 at 08:20 PM
    excellent
    marcelpatulacci posted the 09/20/2025 at 09:36 PM
    micheljackson bon pour déconné, moi aussi il m'arrive de lancé un film bollywoodien pour rigolé un peu avec du WTF sans aucun sens. Mais il y a des films comme DB Evolution et celui la ou le trailer est plus que suffisant...kéki t'a prit de le lancé ??
    micheljackson posted the 09/20/2025 at 09:44 PM
    marcelpatulacci
    Eh ben, je regardais la critique de DirtyTommy sur youtube, et à un moment il dit que c'était tellement mauvais qu'il a eu l'impression de regarder le sketch des Inconnus "maitresses et patients" avec les acteurs qui se foirent : "à l'hopital Velpeau ?!"
    Là je me suis dit qu'il fallait absolument que je le voie, et je n'ai pas été déçu
