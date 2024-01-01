Synopsis : Doug et Griff sont amis d'enfance et partagent depuis toujours un rêve un peu fou : réaliser leur propre remake de leur film préféré, le cultissime Anaconda. En pleine crise de la quarantaine, ils décident enfin de se lancer, et se retrouvent à tourner en plein cœur de l'Amazonie. Mais le rêve vire rapidement au cauchemar lorsqu'un véritable anaconda géant fait son apparition et transforme leur plateau déjà chaotique en un véritable piège mortel. Le film qu'ils meurent d'envie de faire ? Va être vraiment mortel...
mais bon, mon avis est biaisé car j'ai regardé Atoman,
et depuis j'ai l'impression de voir des chefs d'oeuvre partout.
Je t'ai signalé a Pharos! T'a besoin d'aide mec...
Ce film, faut le voir pour le croire, je ne m'en suis toujours pas remis
Eh ben, je regardais la critique de DirtyTommy sur youtube, et à un moment il dit que c'était tellement mauvais qu'il a eu l'impression de regarder le sketch des Inconnus "maitresses et patients" avec les acteurs qui se foirent : "à l'hopital Velpeau ?!"
Là je me suis dit qu'il fallait absolument que je le voie, et je n'ai pas été déçu