Date de sortie : 30 Juillet 2025

Réalisé et écrit par Luc Besson : Le grand bleu / Nikita / Léon / Le Cinquième élément / Jeanne d'Arc / LucySynopsis : Au XVe siècle, le Prince Vladimir renie Dieu après la perte brutale et cruelle de son épouse. Il hérite alors d’une malédiction : la vie éternelle. Il devient Dracula. Condamné à errer à travers les siècles, il n’aura plus qu’un seul espoir : celui de retrouver son amour perdu.