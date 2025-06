Date de sortie : 15 Octobre 2025

Réalisé par Scott Derrickson : Black PhonePar les mêmes scénaristes de Black PhoneSynopsis : Alors que Finney, maintenant âgé de 17 ans, lutte contre la vie après sa captivité, Gwen, une jeune fille de 15 ans au caractère bien trempé, commence à recevoir dans ses rêves des appels du Black Phone et à avoir des visions troublantes de trois garçons traqués dans un camp d'hiver appelé Alpine Lake.Déterminée à résoudre le mystère et à mettre fin aux tourments de son frère et d'elle-même, Gwen persuade Finn de se rendre au camp lors d'une tempête hivernale. Là, elle découvre une intersection bouleversante entre The Grabber et l'histoire de sa propre famille. Ensemble, elle et Finney doivent affronter un tueur qui est devenu plus puissant dans la mort et plus important pour eux qu'ils ne pouvaient l'imaginer.